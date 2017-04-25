Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut'un İsmi Hastanede Yaşayacak

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Korkuteli Devlet Hastanesi Eğitim Salonuna, Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut'un ismi verildi. Şehit Babası Veli Korkut, "Korkuteli Devlet Hastanesi eğitim salonuna şehit oğlumun adının verilmesinden dolayı çok mutlu oldum" dedi.



Korkuteli Devlet Hastanesi Eğitim Salonuna Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut'un ismi verildi. Konferans salonunun açılış programına, Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut'un annesi Leyla Korkut, Babası Veli Korkut, Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Eke ve hastane personeli katıldı.



Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Eke, "18 Kasım 2012'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tahtataş tepe bölgesinde bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada 27 yaşında iken şehit düşen Gökhan Korkut'un ismini ölümsüzleştirmek istedik. Korkutelili Şehidimiz Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut'un ismini hastanemiz eğitim salonuna verdik. Şehidimizin ismi hastanemizde yaşatılacaktır. Bugün bu topraklarda rahat bir şekilde yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Ulusumuzun yaşamasının ve gelecek nesillere ulaşabilmesini sağlayan şehitlerimiz bu fedakarlıklarını herhangi bir şey karşılığında yapmamışlardır. Sadece 'Vatan Sağ Olsun' düşüncesi ile hareket etmişlerdir. Şehidimiz Gökhan Korkut ve tüm şehitlerimize defalarca şükranlarımızı sunuyoruz. Rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.



"Allah devletimize zeval vermesin"



Korkuteli Devlet Hastanesine ziyaret gerçekleştiren Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut'un babası Veli Korkut ve Annesi Leyla Korkut, hastane eğitim salonuna Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut isminin verilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken Şehit Babası Veli Korkut, "Korkuteli Devlet Hastanesi eğitim salonuna şehit oğlumun adının verilmesinden dolayı çok mutlu oldum. Bu şekilde düşünmüş olmanız beni çok mutlu etti. Unutmak mümkün değil. Hastanemizin eğitim salonuna şehit oğlumun isminin verilmesinden dolayı çok mutlu oldum, bu şekilde düşünmüş olmanız beni çok mutlu etti. Allah devletimize, polisimize, askerimize zeval vermesin. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Görevde olanlara ise Allah'ım yardım etsin" ifadelerini kaydetti. - ANTALYA