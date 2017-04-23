Şehit Jandarma Komando Onbaşı Mezarı Başında Dualarla Anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Komando Onbaşı Satılmış Şahin, mezarı başında dualarla anıldı.



23 Nisan 1995 tarihinde Tunceli ili Nazimiye İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapmakta iken bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Satılmış Şahin, şehadetinin 22. yılında Bafra Garnizon Şehitliğinde kabrinin başında dualarla anıldı. Anma törenine Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, dernek üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun'un okuduğu Yasin'i Şerif'in ardından dua ile program sona erdi. - SAMSUN