-Operasyon görüntüleri 23'üncü J. Snr.Tüm. Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci J.komd.A.K.lığı emir-komutasında; BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ'nün kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla Güvenlik Korucularıyla takviyeli 3. J.Komd.Tb. ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan Şehit J. Bnb. Ahmet KARAMAN-2 Operasyonu 11 gündür devam ediyor.