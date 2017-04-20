Şehit Halil Kantarcı Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.



Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer Ralli Alanı'nda düzenlenen şampiyonaya, 400'ü kadın 600'ü erkek olmak üzere bin sporcu katılıyor.



Eleme usulüne göre yapılan şampiyonada müsabakalar, tek erkekler, tek kadınlar ve takım kategorilerinde oynanıyor.



TBBDF Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyona sonrası ilk 16'ya giren sporcular arasından milli takım aday kadrosunun belirleneceğini söyledi.



Şampiyona, 23 Nisan Pazar günü sona erecek.