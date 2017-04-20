Şehit Halil Kantarcı Türkiye Bocce Şampiyonası Başladı

Şehit Halil Kantarcı Türkiye Bocce Şampiyonası, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde başladı.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer Ralli Alanı'nda düzenlenen Şehit Halil Kantarcı Türkiye Bocce Şampiyonası'na 400'ü kadın 1000 sporcu katıldı. Eleme usulüne göre yapılan şampiyonada müsabakalar petank disiplininde tek erkekler, tek kadınlar ve takım kategorilerinde oynanıyor.



TBBDF Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız, şampiyona sonrası ilk 16'ya giren sporcular arasından milli takım aday kadrosunun belirleneceğini söyledi. Bocce sporuna yaklaşık 100 sporcuyla başladıklarını, boccenin okul sporlarına girmesinden sonra sporcu sayısız arttığını belirten Kapsız, sporcu sayısının fazla olmasından dolayı gelecek yıl minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler müsabakalarını ayrı yapmayı düşündüklerini kaydetti.



Şampiyona 23 Nisan'da sona erecek.