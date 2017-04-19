Şehit Hakimin Cenazesi Samsun'a Getirildi (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ ORDU'DA



Tunceli'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim 29 yaşındaki Onur Alan'ın cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi. Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan karayoluyla Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne getirilen şehit hakimin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Bekar ve evin tek erkek çocuğu olan şehit hakim Alan'ın, 5 ay önce Tunceli Ovacık'ta göreve başladığı belirtildi. Ordu Devlet Hastanesi önündeki karşılama törenine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Emniyet Müdürü Suat Çelik, Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, polis, askeri erkan, şehidin yakınları katıldı. Şehidin annesi Fatma ile babası Mahmut Alan'da güçlükle ayakta durabildi.



Şehit Alan'ın naaşı cenaze aracından dualarla alınarak, tören mangası tarafından morga götürüldü. Şehit Onur Alan, yarın Altınordu İlçesi'nde Ulu Camii'de öğle namazına müteakip düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.