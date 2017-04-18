Şehit Hakimin Acı Haberi Ordu'ya Ulaştı

Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 29 yaşındaki hakim Onur Alan'ın acı haberi memleketi Ordu'da yaşayan ailesini hüzne boğdu.



Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan Ordulu hakim Onur Alan'ın şehadet haberi Ordu'ya ulaştı. Hakim Onur Alan'ın şehadet haberinin alınmasının ardından baba ocağına ve komşuları evlerin penceresine Türk bayrağı astı. Ailesinin tek oğlu olan ve göreve 4 ay önce başlayan hakim Onur Alan'ın bekar olduğu öğrenildi.



Şehit hakim Onur Alan'ın dedesi Mehmet Baş, torunu ile en son 20 gün önce Ordu'ya izine geldiğinde görüştüklerini belirtti. Dede Mehmet Baş, "Gideceği zaman 'gitme' dedim. 'Dede tekrar geleceğim' dedi. Ne diyeyim ben şimdi?" dedi. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Hakim Onur Alan'ın baba ocağına başsağlığı ziyaretinde bulundular. Ziyaretin ardından baba Mahmut ve anne Fatma Alan, şehit oğullarının cenazesini karşılamak üzere uçakla Ankara'ya hareket ettiler.



4 aylık hakimdi



Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan şehit hakim Onur Alan'ın, İzmir'de hakimlik stajını tamamladıktan sonra 8 Kasım 2016'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı törende kura çektiği öğrenildi. Kura sonucu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) ilk görev yeri olan Tunceli'nin Ovacık ilçesine ataması yapılan Alan'ın burada görevine başladığı belirtildi. Alan'ın 4 ay önce görevine başladığı kaydedildi. - ORDU