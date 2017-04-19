Şehit Hakim Samsun'da Törenle Karşılandı

Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Ordulu Hakim Onur Alan'ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanında törenle karşılandı.



Tunceli'nin Pülümür ilçesinden havalanan Skorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin Pülümür ilçesine bağlı Sarıgül köyü çevresinde düşmesi sonucu 12 kişi şehit olmuştu.



Şehitlerden biri olan Ordulu 4 aylık hakim Onur Alan'ın cenazesi Elazığ'da düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait Türk Yıldızları adlI uçakla saat 18.35'te Samsun-Çarşamba Havalimanına getirildi. Şehit hakimin cenazesi havalimanında törenle karşılandı.



Törene, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Soğukpınar, Bölge Adliye Mahkemeleri Başsavcısı Fahri Gülay, emniyet mensupları, askeri erkan katıldı.



"Oğlum beni nasıl bıraktın"



Şehit hakim ile birlikte babası Mahmut ile annesi Fatma Alan aynı uçakta geldiler. Şehidin babası ve annesi gözyaşlarına boğuldular. Anne Fatma Alan fenalık geçirdi ve ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Anne Fatma Alan oğlunun fotoğrafını öpüp, "Oğlum beni nasıl bıraktın" diye ağladı.



Şehidin cenazesi daha sonra cenaze aracına konularak karayolu ile memleketi Ordu'ya götürüldü. - SAMSUN