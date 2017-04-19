Şehit Hakim Onur Alan'ın Cenazesi, Memleketine Getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan hakim Onur Alan'ın cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.



Elazığ'daki törenin ardından uçakla Samsun'a getirilen Alan'ın naaşı, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Ordu Devlet Hastanesi önüne getirildi.



Aynı araçla Onur Alan'ın annesi Fatma ile babası Mahmut Alan da Ordu'ya geldi. Şehit Alan'ın cenazesi cenaze nakil aracından indirilirken anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı.



Şehit Alan'ın cenazesini Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, Ordu Garnizon Komutan Albay Sedat Sarıkaya, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı.



Alan'ın cenazesi bir süre askerlerin omzunda taşındıktan sonra hastanenin morguna kondu.



Şehit Alan, yarın Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazı sonrası Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.