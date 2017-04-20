Şehit Hakim Onur Alan İçin Helallik Alındı

Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan Hakim Onur Alan, memleketi Ordu'da toprağa veriliyor.



Dün Elazığ'da düzenlenen törenin ardından Samsun-Çarşamba Havaalanına getirilen hakim Onur Alan'ın naaşı Ordu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sabah morgdan alınan Hakim Onur Alan'ın naaşı helallik alınmak üzere Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaocağına getirildi. Onur Alan'ın naaşının getirilmesi sırasında mahalle sakinleri gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne Fatma Alan, sık sık oğlunun tabutuna sarılarak resmini öpüp kokladı. Baba Mahmut Alan metanetini korumaya çalışırken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Dualar eşliğinde helallik alınan hakim Onur Alan'ın naaşı cenaze namazının kılınacağı Ulu Camisi'ne getirildi.



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