Şehit Hakim İçin Babaevi Önünde Tören

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden, hakim 29 yaşındaki Onur Alan için, memleketi Ordu'nun Altınordu İlçesi'ndeki babaevi önünde tören düzenlendi. Evinin önünde helallik alınan şehit Alan'ın tabutu, ablası Pelin Şahin'in de katılımıyla omuzlarda taşınarak askeri tören için Ulu Cami'ye götürüldü.



Bugün Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit hakim Onur Alan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Altınordu İlçesi Karapınar Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada dualar edilip helallik alınırken, emekli öğretmen baba Mahmut, emekli hemşire anne Fatma Alan ile ablası Pelin Şahin gözyaşlarına boğuldu. İki çocuklarından tek oğullarını helikopter kazasında şehit veren Fatma ve Mahmut Alan çifti gülükle ayakta durmaya çalışırken, yakınları destek oldu.



Tabuta sarılıp ağlayan anne Fatma Alan, "Yavrum sana doyamadım ah yavrum" diye gözyaşı döktü. Şehit için helallik alındıktan sonra tabutu tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin ablası Pelin Şahin de kardeşinin tabutu altına girerek cenaze aracına kadar taşıdı.



Şehit hakim Onur Alan'ın cenazesi öğleyin namazın kılınacağı Ulu Cami avlusuna götürüldü.



- Ordu