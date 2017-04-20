Şehit Hakim Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan Hakim Onur Alan, memleketi Ordu'da gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Şehit Hakim Onur Alan'ın sabah Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Helallik alınmasının ardından Bahçelievler Mahallesi Ulu Cami'ye getirilen şehit Hakim Onur Alan için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, kaymakamlar, belediye başkanları, askeri erkan, yargı camiası ve oldukça kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Cenazede şehit Onur Alan'ın annesi Fatma Alman ve ablası Pelin Alan tabut başında uzun süre gözyaşı döktüler. Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Hakim Onur Alan'ın naaşı, Eskipazar Mahallesi'nde bulunan Ordu Şehitliği'nde toprağa verildi.



(Metin Akyürek - Şahin Binici/İHA)