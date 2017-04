Şehit Güvenlik Korucusu Kırgız Türkü Nazım Taşkent Son Yolculuğuna Uğurlandı

Van'ın Erciş ilçesinde, teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Kırgız Türk'ü Nazım Taşkent, törenle defnedildi.



Şehit Taşkent'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından Erciş'teki Ulupamir köyüne getirildi.



Evinin önünden helallik alınarak köy camisine götürülen Taşkent'in cenazesi, İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Yüzlerce vatandaşın katıldığı tören sırasında tekbir getiren bazı vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.



Törende konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, saldırıda yaralanan 3 güvenlik korucusunun sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.



Vatanı ve milleti bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini aktaran Parlak, törene katılanlara teşekkür etti.



Terör 4 çocuğu babasız bıraktı



Şehit yakını Halim Vatan da terör saldırısında şehit düşen Taşkent'en geriye ikisi engelli dört çocuk kaldığını ifade ederek, her zaman devletin yanında olacaklarını söyledi.



Törenin ardından Parlak ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarman Komutanı Albay Yüksel Oğuz ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Türk bayraklarıyla donatılan taziye evinde acılı aileye başsağlığı diledi.



Doluca köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce dün gece gerçekleştirilen saldırıda güvenik korucusu Nazım Taştekin şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu yaralanmıştı.