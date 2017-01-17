Adana Valiliği otoparkında 24 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan Seyhan İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Gökhan Aygül anısına dostluk futbol turnuvası düzenlendi.



Saldırıda Kadir Kırbaşçı ile birlikte şehit olan Gökhan Aygül'ün ikamet ettiği Karayusuflu bölgesinin gençleri tarafından Aygül'ün anısına "Şehit Gökhan Aygül Dostluk Futbol Turnuvası" düzenlendi.



2,5 ay sürecek turnuvada Demir Gücü, Kayışlıspor, Havuzlubahçespor, Mavi Atlas, Yağmurspor, Engelspor, Adaspor, Vefaspor ve Karayusufluspor takımları mücadele edecek.



Turnuvanın başlama vuruşunu Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptı. Karalar, yaptığı konuşmada, Seyhan Belediyesi'nin eski personellerinden olan Gökhan Aygül'e ve Kadir Kırbaşçı'ya Allah'tan rahmet diledi.



Terörü lanetleyen Başkan Karalar, terörün ve terörün destekçilerinin asla ve asla amacına ulaşamayacağını belirtti. - ADANA