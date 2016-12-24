Şehit Gedikli'nin Adı Okulda Yaşatılacak

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Sercan Gedikli'nin adı memleketi Kaynarca'daki bir okula verildi.



Büyükyanık İlkokulu ve Ortaokulu'nun adı Şehit Sercan Gedikli olarak değiştirildi. Açılış kurdelesini kaymakam Kemal Şahin, şehidin ailesiyle birlikte kesti.



Okulda düzenlenen törene şehitin ailesi, Belediye Başkan Vekili Turhan Zengin, İlçe Jandarma Komutanı Kamil Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Bostancı, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.