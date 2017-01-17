Şehit Fethi Sekin Mersin'de Anıldı

İzmir'deki hain terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin için Mersin'deki hemşehrileri anma programı düzenledi.



Mersin Elazığlılar Derneği tarafından bir otelde düzenlenen programa, kentte yaşayan teşkilat mensupları ve şehidin hemşehrileri katıldı. Programın sonunda başta şehit Fethi Sekin ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okunda, dua edildi. Etkinlikte yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, hain girişimlerin Türkiye'yi bölemeyeceği belirtildi. - MERSİN