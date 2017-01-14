Şehit Fethi Sekin'in Oğlu Konyaspor - Galatasaray Maçında

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e forma hediye edildi.



İzmir'de geçtiğimiz 5 Ocak tarihinde teröristlerle girdiği çatışmada kahramanca şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin Konyaspor'un davetlisi olarak Konyaspor - Galatasaray maçına geldi. Maç öncesi Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Burak Tolunay Sekin'e isminin yazılı olduğu 42 numaralı forma hediye etti. Sekin, daha sonra Konyaspor ve Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirdi. - KONYA