Şehit Fethi Sekin'in babası Çanakkale şehitliklerini gezdi

Elazığlı 100 şehit yakını Çanakkale'de



ÇANAKKALE - Elazığ Dernekler Federasyonu, Elazığlı 41 şehidin yakınını Çanakkale şehitliklerine getirdi. Aralarında İzmir'de gerçekleştirilmek istenen terör saldırısını önlerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'in de bulunduğu 100 şehit yakını, Çanakkale şehitliklerinde dua etti.

Elazığlı 41 şehidin 100 yakını, Elazığ Dernekler Federasyonu'nun organizasyonuyla evvela İstanbul, ardından Çanakkale'yi gezdi. Gelibolu yarımadasındaki anıt ve şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları, son olarak Şehitler Abidesi'ne geldi. Burada anıtı ziyaret ettikten sonra temsili mezarlarda dua eden şehit yakınları duygulu anlar yaşadı.

Elazığlı şehit yakınları arasında, 5 Ocak'ta İzmir'de meydana gelen hain terör saldırısında canını ortaya koyarak teröristleri engelleyen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin de yer aldı. Sekin, "Ben, büyük bir katliamı önleyen kahramanın babasıyım. Şehitlerimize dua ettik. Şehitlik mertebesi güzel bir mertebedir. Onun için şehitliklerde bulunmaktan gurur duyuyorum. Benim Fethi'm Türkiye'nin gururu oldu. Oğlum Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, parkında, öğretmen evinde, caddesinde, kütüphanesinde oğlumun ismi yaşıyor. Büyüklerimden Allah razı olsun. İsmi ölümsüzleştirildi. Sen rahat uyu aslanım. Uğruna canına feda ettiğin vatanın şimdi daha da sağlam" dedi.

Elazığ Dernekler Federasyonu başkan Yardımcısı Ahmet Karakış, "Yüz şehit yakınımızı İstanbul'a getirdik. Bunlar şehitlerimizin anneleri, babaları, çocukları, kardeşleri. 5 gün boyunca İstanbul'un tarihi kültürel, turistik yerlerini gezdirdik. Bir gün de Çanakkale'ye getirmek istedik. Çanakkale ruhunu yaşatmak istedik" diye konuştu.

ELFED'in 24 Nisan'da başlayan organizasyonu, Çanakkale'den sonra İstanbul'da devam edecek.

(GD-MŞ)