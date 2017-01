Şehit Fethi Sekin Için Lokma Dağıtıldı

İzmir Kuyumcular Odası, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile terör olaylarında hayatını kaybeden polis, asker ve vatandaşlar için lokma döktürdü.



İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, İzmir Adliyesi C Kapısı önünde 5 Ocak'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin başta olmak üzere tüm şehitleri saygıyla ve minnetle andıklarını söyledi.



Baransel, şehit polis Fetih Sekin'in Hasan Tahsin'den sonra İzmir'e gelen ikinci kahraman olduğunu belirterek, "Gerçekten onuruyla gururuyla bir sürü kişiyi kurtardı. Onun için adını her zaman anacağız. Her sene biz de üstümüze düşen görevi yönetim olarak yapacağız." dedi.



Daha sonra Mezarlıkbaşı Kuyumcular Çarşısı önünde şehitler için hazırlanan lokma vatandaşlara dağıtıldı.