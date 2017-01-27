Şehit Fethi Sekin Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Altay

İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in anısına düzenlenen futbol turnuvasını Altay kazandı.



Bayraklı Belediyesinin organize ettiği ve Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 28 takım katıldı.



Turnuvanın finalinde, Göztepe ile Altay'ın 10 yaş altı futbol takımları karşılaştı.



Müsabaka öncesi seremoniye "Hepimiz Fethi Sekin'iz" pankartıyla çıkan minik futbolcular, tribünlere polis selamı verdi.



Şehit Sekin'in mesai arkadaşı hakem İdris Yavuz'un yönettiği finalin normal süresi, 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3'lük üstünlük kuran Altay, şampiyon oldu.



Turnuvayı, şehit Sekin'in ağabeyi Vedat Sekin de tribünden izledi.



İzmir Vali Yardımcısı Adem Karahasanoğlu, final karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Al bayrağımız göklerde nazlı nazlı dalgalanıyorsa, bu millet birlik ve beraberlik içinde ayakta duruyorsa Fethi Sekin gibi kahramanların sayesinde." dedi.



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise, "Bizi Suriye, Irak gibi Ortadoğu ülkesi zannediyorlar. Bizi bölemezler, parçalayamazlar çünkü biz Atatürk'ün, Hasan Tahsin'in çocuklarıyız, Fethi Sekin'in kardeşleriyiz." diye konuştu.



Karşılaşmayı yöneten hakem İdris Yavuz da şehit Sekin ile görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu, bugüne kadar 500'ün üzerinde karşılaşma yönetmesine karşın bu maçın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.



İl Hakem Kurulu tarafından karşılaşmayı kendisinin yönetmesine karar verildiğini dile getiren Yavuz, "Duygulandığım maçlardan biri oldu. Fethi ağabeyin oğlu da bir takımda futbol oynuyordu, futbolun içinde olan bir kişiydi. Kendisinin anısını yaşatmış olduk." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Sekin'in kardeşi Vedat Sekin ve protokol üyeleri tarafından verildi.