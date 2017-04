Şehit Fethi Sekin'e İthafen Beste

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, ünlü Rus müzisyen Alexander Rudin'in şef ve solist olarak yer aldığı bir konser verdi. Programının ilk bölümünde, besteci, Yaşar Üniversitesi akademisyeni Doç. Dr. Mehmet Can Özer'in, 5 Ocak 2017'de İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in anısına ithafen bestelediği "Incubus" isimli eseri de ilk kez seslendirildi.



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılan ücretsiz konserde, Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrasının Genel Müzik Direktörü ve Onursal Şefi de olan Rus Devlet Sanatçısı dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Alexander Rudin, orkestra şefi ve solist olarak yer aldı. Glazunov, Wielhorsky, Şostakoviç gibi Rus bestecilerin eserlerinden oluşan program, Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Can Özer'in bestelediği "Incubus" (Kabus) başlıklı dünyada ilk kez seslendirilecek olan eseri ile başladı.



Geleneksel müzik unsurlarını elektroakustik müzikle birleştiren, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödülü bulunan, besteci, akademisyen Doç. Dr. Mehmet Can Özer, Incubus (Kabus) isimli eseri, şehit polis memuru Fethi Sekin'in anısına ithafen yaşanılan bu günleri unutmamak amacıyla bestelediğini belirtti.



Özer, "Incubus kelimesi Latince kökenli ve dilimize 'kötü ruhların neden olduğu kabus' olarak çevrilebilir. Yaylı çalgılar orkestrası için bestelenen eser, son dönemlerde dünyada ve ülkemizde yaşananların öznel bir yansıması. İzmir Adliyesinde yaşanan terör saldırısında kendi canını hiçe sayarak birçok insanın hayatını kurtaran polis memuru Fethi Sekin'in şehit olmasının ardından yaşananların tınısal bir aktarım çabası. Hepimiz bu olaydan çok etkilendik. Saldırı anının önce ve sonrasındaki kasvetli atmosferi, siren seslerini ve sonrasında oluşan kederi seslerle ifadesine çabaladım. Yaşananları, Şehit Fethi Sekin'i gelecekte de unutmamak amacıyla bestelendi. 20 yıl sonra çalındığında da onun adının hatırlanmasını istedim" dedi. - İZMİR