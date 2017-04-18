Şehit Fethi Sekin Anısına Eser Bestelendi

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in anısına eser bestelendi.



Yaşar Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Can Özer tarafından "Incubus (Kabus)" isimli klasik müzik bestesi hazırlandı.



Eser, Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrasının Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi'nde verdiği, Rus Devlet Sanatçısı Alexander Rudin'in şef ve solist olarak katıldığı konserde ilk kez seslendirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Özer, Sekin'in şehit olması olayına ithafen, bugünleri unutmamak adına hazırladığı esere, Türkçeye "kötü ruhların neden olduğu kabus" şeklinde çevrilebilecek, Latince kökenli "Incubus" ismini verdiğini ifade etti.



Yaylı çalgılar orkestrası için bestelenen eserin son dönemlerde dünyada ve Türkiye'de yaşananların öznel bir yansıması olduğunu belirten Özer, şunları kaydetti:



"Bu, İzmir Adliyesinde yaşanan terör saldırısında canını hiçe sayarak birçok insanın hayatını kurtaran polis memuru Fethi Sekin'in şehit olmasının ardından, yaşananların tınısal bir aktarımı çabasıydı. Hepimiz bu olaydan çok etkilendik. Saldırı anının önce ve sonrasındaki kasvetli atmosferin, siren sesleri ve sonrasında oluşan kederin seslerle ifadesine çabaladım. 20 yıl sonra çalındığında da Sekin'in adının hatırlanmasını istedim."