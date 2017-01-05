Şehit Evinden Görüntüler

Izmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısında yaralanan avukat ve adliye personeli Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler, Gökhan Mertol ve Feride Karamıkoğlu ile polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik, vatandaşlardan Nadire Ayçiçek, Sibel Avcı, Ersoy Kaya'nın hastanelerde tedavisi sürüyor.



BAŞBAKAN İZMİR'E HAREKET ETTİ



Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Adliye'sindeki terör saldırısında şehit olanların yakınlarına taziyelerini iletmek ve yaralıları da hastanede ziyaret etmek için Ankara'dan uçakla İzmir'e hareket etti.



İZMİR,(DHA)



(Tür: Yurt)