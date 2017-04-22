Şehit Eşini "Gözün Arkada Kalmasın" Diye Uğurladı

Şırnak'ta bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya, Ankara'da son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Şehidin eşi Nuray Kaya'nın "Gözün açık gitmesin emanetine iyi bakacağım" sözleri yürekleri dağladı. Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 32 yaşındaki Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Ercan Topaca, şehidin eşi Nuray Kaya, babası Mehmet, annesi Hatice ile 15 aylık oğlu Arda Yiğit ve sevenleri katıldı.



"GÖZÜN AÇIK GİTMESİN"



Cenaze namazı öncesi kucağındaki 15 aylık oğluyla eşinin üniformasını giyen ve Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döken Nuray Kaya'nın "Bizi böyle yarım bıraktın. Aşkım kalk hadi daha yapacak çok şeyimiz var. Kalk söz verdin sen sözünde durursun. Aşkım seni çok seviyorum. Asla bırakmayacağım seni. Gözün açık gitmesin emanetine iyi bakacağım. Herkes var bir tek sen gelmiyorsun" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.



Cenaze namazının ardından uğurlama töreni sırasından şehidin eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Nuray Kaya ve oğlu Arda Yiğit cenaze aracına alınan şehit Üsteğmen Kaya'nın tabutuna son kez dokundu. Şehit Kaya'nın naaşı defnedilmek üzere Etimesgut'a götürüldü.



(Uğur Kan Yüksek - Ömer Çetin/İHA)