Şehit Eşine Ziyaret

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz, şehit köy korucusunun doğum yapan eşini ziyaret etti.



Tutulmaz, geçen yıl Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü kırsalında başlatılan operasyon sırasında, PKK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan köy korucusu Adil Kamel'in Siirt Devlet Hastanesinde doğum yapan eşi Kadriye Kamel'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Kamel'in sağlık durumu hakkında görevli doktorlardan bilgi alan Tutulmaz, "Sizler, şehitlerimizin emanetisiniz. Şehitlerimizin hakkını hiçbir şeyle ödeyemeyiz. Bize düşen görev, ailelerimize her zaman destek olmaktır." diye konuştu.



Kamel ve yakınları ile bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini de dinleyen Tutulmaz, şehidin doğan erkek çocuğuna altın taktı.



Kamel, bebeğine eşinin adını verdiğini belirterek, eşinin vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna şehit olduğunu, şehitliğin herkese nasip olmadığını ifade etti.