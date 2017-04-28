Şehit Ekrem Dereli İçin Kütahya'daki Komşuları Tatlı Dağıttı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan polis memuru Ekrem Dereli'nin Kütahya'daki komşuları, Dereli için hatim okuyup tatlı ikramında bulundu.



Kütahya Emniyet Müdürlüğünde yaklaşık 10 yıl görev yapan şehit polis memuru Ekrem Dereli'nin Saray Mahallesi'ndeki eski komşuları, şehit Dereli'yi hatim ve dualarla anarak mahallede bulunan Şehitler Camisi'nde Cuma namazı sonrası tatlı dağıttı.



Dereli'nin komşularından Zeki Aktürk, Dereli'nin Kütahya'da görev yaptığı yıllarda çok iyi komşuluk ilişkilerinin olduğunu, şehit haberini duyunca büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.



Mahalle sakinleri olarak Dereli'yi anmak adına hatimler okunduğunu, dualar ettiklerini ve onun hayrı için tatlı dağıttıklarını dile getiren Aktürk, şöyle konuştu:



"Ekrem Dereli denilince aklımıza onun dostluğu, samimiyeti, misafirperverliği, iyi komşuluğu geliyor. Mahallemizdeki Şehitler Camimizin devamlı cemaatindendi. Ekrem kardeşimiz, mahalle çocuklarının 'Ekrem Ağabeyi idi. Nerede bir iyilik, bir yardımseverlik olsa Ekrem Dereli oradaydı. Kütahya ve Saray Mahallesi onu asla unutmayacak. Biz onu asla ve asla unutmayacağız. Rabbim kabrini pir nur eylesin."