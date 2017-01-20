Şehit Duyğal'ın Oğulları Karnelerini Alıp Şehitliğe Koştu - K.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik operasyonda geçen yıl şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duyğal'ın iki oğlu, takdir belgesi aldıkları karneleriyle babalarının şehitlikteki mezarını ziyaret etti.



Kahramanmaraş'ta özel bir okulda eğitim gören, geçen yarıyıl tatili öncesi karnelerini babaları şehit Hakan Duyğal ile alan ilköğretim öğrencisi 10 yaşındaki Şükrü Buğra Duyğal ve 9 yaşındaki Mustafa Berk Duyğal, bu yıl karnelerini alır almaz anneleri Sibel Duyğal ile babalarının kabrinin bulunduğu Şeyhadil Mezarlığı'nda şehitliğe gitti.



Karnelerini babalarının mezarının başına koyan Duyğal kardeşler, babaları için dua etti.



Anne Sibel Duyğal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene çocuklarının karnelerini babalarıyla beraber aldığını ancak bu sene bunun nasip olmadığını söyledi.



Her zaman olduğu gibi çocuklarının bu sevinci babalarıyla yaşamaları için bu sefer de şehitliğe geldiklerini belirten Duyğal, şöyle konuştu:



"Karnelerini babalarına göstersinler istedim. Babaları çocuklarının başarılı olduğunu görsün istedim. Eşim rahat uyusun. Mekanı cennet olsun. İki tane aslan parçası var. Ona layık bir şekilde yetişecekler inşallah. Çok şükür çocuklarım başarılı ve babaları da bunu isterdi. Benim amacım zaten onları ayaklarını sağlam temel üzerinde atmalarını sağlamak. Çocuklarımı eşime layık olarak yetiştirmek için kendime söz verdim. Biz kendine layık bir şekilde yaşamaya çaba gösteriyoruz. Devletimiz de her zaman arkamızda. Devletimizden Allah razı olsun desteklerini hiç bir zaman eksik etmiyorlar."



Şükrü Buğra Duyğal ise babasına takdir aldığı karnesini göstermeye geldiğini aktararak "Karnem güzel. Takdir aldım. Onu babam da görsün istedim. Babamla gurur duyuyorum. Bizimle gurur duyması için de buraya geldik. Ona layık evlat olacağız." dedi.



"Gurur duyduğum babama karnemi göstermeye geldim. Babamı çok seviyorum." diyen Mustafa Berk Duyğal da babasının istediği gibi ülkeye ve millete layık bir evlat olarak yetişeceğini vurguladı.



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman da aileye eşlik etti.