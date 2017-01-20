Şehit Demir Nevşehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Diyarbakır'da şehit düşen çevik kuvvet polisi Furkan Demir, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.



Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis servis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu yaralanan Nevşehirli polis Furkan Demir 4 gün sonra şehit oldu. Şehit Furkan Demir Nevşehir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Nevşehir merkez Kurşunlu Caminde Cuma Namazının ardından kılınan cenaze namazına şehit yakınlarının yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Ünver, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri ve binlerce kişi katıldı.Şehit polis memuru Demir'in cenaze namazını İl Müftüsü Yakup Öztürk kıldırırken cenaze namazının ardından şehit polis Furkan Demir dualar eşliğinde Kaldırım Mezarlığında defnedildi. - NEVŞEHİR