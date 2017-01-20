Şehit Demir Baba Ocağına Son Kez Getirildi

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından bombanın infilak ettirilmesi sonrası şehit düşen çevik kuvvet polisi Furkan Demir Nevşehir'deki baba ocağına getirildi.



Diyarbakır'da terör örgütü tarafından bombanın infilak ettirilmesi sonrasında şehit düşen çevik kuvvet polisi Furkan Demir Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesinde ki baba ocağına son kez getirildi. Şehit polis Demir'in naaşı baba evine getirildiği esnada gözyaşları adeta sel oldu. Şehidin kız kardeşi ve eşi ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken şehit eşi Kübra Demir'in gözyaşları ise yürekleri burktu.



Şehit Demir'in baba ocağına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş da geldi.



Şehidin polis eşi olan Kübra Demir ve kız kardeşi şehidi polis üniforması ile uğurladı. - NEVŞEHİR