Şehit Cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun Çelengine Saldırı

CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, partisinin teröre karşı tavrının net olduğunu belirterek, "CHP her türlü terörün ve terör örgütünün karşısındadır. CHP kimden gelirse gelsin her türlü teröre karşıdır. Teröre, teröre destek veren, terörden ve kandan beslenen herkese lanet olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Barut, yaptığı yazılı açıklamada, Bitlis'te şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya için bugün Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde, Kaya'nın yakını olduğu ileri sürülen kişinin bir çelengin üzerindeki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının bulunduğu yazıyı yırtmasına tepki gösterdi.



Olayın bir provokasyon olduğunu ifade eden Barut, farklı amaçlarla CHP'yi terörle bağdaştırmaya çalışanların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını kaydetti.



Barut, CHP'nin terörü bir insanlık suçu olarak gördüğünü vurgulayarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bir kez daha yineliyoruz. CHP'nin teröre karşı duruşu ve tavrı nettir. CHP her türlü terörün ve terör örgütünün karşısındadır. CHP kimden gelirse gelsin, her türlü teröre karşıdır. Teröre, teröre destek veren, terörden ve kandan beslenen herkese lanet olsun."



Barut, vatandaşlara ve partililere sağduyu çağrısında bulunarak, provokasyonlara karşı dikkatli olmalarını istedi.