Şehit cenazeleri Erzurum'a getirildi

Otopsi yapılacak şehit cenazeleri yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek



ERZURUM - Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce tuzaklanan mayının patlaması sonucu şehit düşen iki askerin cenazesi helikopter ile Erzurum'a getirildi.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerince bugün Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir mayın patladı. Patlamada iki asker şehit olurken, şehit cenazeleri askeri helikopter ile Erzurum il Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılacak olan şehit cenazelerinin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacağı belirtildi. Şehitlerin birinin Bitlis diğerinin ise Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.