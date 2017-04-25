Şehit Cenazeleri Erzurum'a Getirildi
Şehit cenazeleri Erzurum'a getirildi Otopsi yapılacak şehit cenazeleri yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecekERZURUM - Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce tuzaklanan mayının patlaması sonucu şehit düşen iki askerin cenazesi helikopter ile Erzurum'a getirildi.
Şehit cenazeleri Erzurum'a getirildi
Otopsi yapılacak şehit cenazeleri yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek
ERZURUM - Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce tuzaklanan mayının patlaması sonucu şehit düşen iki askerin cenazesi helikopter ile Erzurum'a getirildi.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerince bugün Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir mayın patladı. Patlamada iki asker şehit olurken, şehit cenazeleri askeri helikopter ile Erzurum il Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılacak olan şehit cenazelerinin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacağı belirtildi. Şehitlerin birinin Bitlis diğerinin ise Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.