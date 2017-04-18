Şehit cenazeleri enkaz altından çıkarılıyor



TUNCELİ - Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkaz bölgesinden çıkarılmaya başlandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40 sıralarında havalanan ve kalkıştan 10 dakika sonra bağlantı sinyalinin kesilmesinin ardından Kocatepe, Sarıgül, Çambulak köylerinin bulunduğu mevkiye düşen Sikorsky tipi helikopterdeki 12 şehitin cenazesi enkaz alanından çıkarılmaya başladı. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timi ve AFAD ekiplerince şehitlerin cansız bedenleri enkaz altından güçlükle çıkarılmaya başladı. Cenazelerin bölgeden çıkarılmasının ardından çeşitli hastanelere götürülmesi bekleniyor.