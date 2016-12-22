Şehit Cenazeleri Çorlu Askeri Havaalanı'na Geldi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan iki askerin cenazeleri, Tekirdağ'a ulaştı.



Şehit Komando Astsubay Göktan Özüpek (23) ile Uzman Çavuş Akın Acar'ın cenazeleri, askeri uçakla Çorlu Askeri Havaalanına getirildi.



Burada düzenlenen askeri törenin ardından şehitler Özüpek ve Acar'ın naaşları cenaze araçlarına konuldu.



Babaevi Çorlu'da olan Acar'ın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Özüpek'in cenazesi askeri konvoy eşliğinde karayoluyla Kırklareli'ne uğurlandı.



Törene, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve askeri yetkililer ile şehit Özüpek ve Acar'ın bazı yakınları katıldı.



Öte yandan, törende baygınlık geçiren şehit Uzman Çavuş Acar'ın annesi Hanife Acar'a sağlık ekipleri müdahale etti.