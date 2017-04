Şehit Binbaşı ve Uzman Çavuşun Hikayeleri Yürek Yaktı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitleri Anıyor" etkinliğinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka-Davulcu Tepe mevkiinde uçuruma düşerek şehit olan Binbaşı Kürşat Selim Şenol ve Uzman Çavuş Barış Düver'in hikayeleri yürek yaktı.



Şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında 15 Nisan 2017 tarihinde saat 05.40 sularında Şehit Tankçı Yüzbaşı İhsan Ejdar Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka-Davulcu Tepe mevkiinde pusu ve güvenlik maksadıyla bulunan birlikteki Binbaşı Kürşat Selim Şenol ve Uzman Çavuş Barış Düver'in bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçurumdan aşağıya düşerek şehit olmalarının hikayeleri Öğretmen Albay Erhan Altınok tarafından anlatıldı. Öğretmen Albay Erhan Altınok, "Biz uyurken uyumayan birileri, biz huzurla uyumaya devam edebilelim diye yürüyorlar adım adım o çetin tepelerde. Benim de öğrencim olan Piyade Binbaşı Kürşat Selim Şenol da yürüyen kahramanlar arasında. Önündeki uzman çavuşun ayağı kayıyor, sendeliyor, bir çırpıda yetişiyor ve onu uçuruma düşmekten kurtarıyor Kürşat. Aksilik bu ya, bu defa da kendisi sürüklenmeye başlıyor o uçuruma doğru. Bir başka Uzman Çavuşumuz Barış Düver, hemen fırlayıp Kürşat'ı yakalıyor kolundan. Bu defa ikisi birden kaymaya başlıyorlar uçuruma doğru. Kürşat Binbaşı, 'Bırak beni Barış, yoksa sen de benimle geleceksin' diyor. Gaziantepli yiğit uzman bırakmıyor, 'Siz benim yerimde olsanız beni bırakır mıydınız komutanım' diyor. Bir hamle daha yapıyor aksine daha sıkı kavrayabilmek için komutanını. Islak toprak ikisinin ağırlığını kaldırmıyor ve yuvarlanıyorlar sarp uçuruma. Şehadet şerbetini birlikte yudumluyorlar" diyerek Binbaşı Kürşat Selim Şenol ve Uzman Çavuş Barış Düver'in şehit olma hikayelerini anlatırken törene katılanlar gözyaşlarına boğuldu. - ANKARA