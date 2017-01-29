- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Raife Gülru Gezer'in açıklaması
Avukat Günay Övünç'ün açıklaması
Detaylar CALIFORNIA - ABD'nin Los Angeles kentinde 28 Ocak 1982 tarihinde Ermeni terör örgütü ASALA tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan için anma töreni düzenlendi. Törene Başkonsolosluk çalışanları ve ABD'de yaşayan türkler katıldı.
Şehit Başkonsolos Kemal Arıkan'ı Anma Töreni
- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Raife Gülru Gezer'in açıklaması Avukat Günay Övünç'ün açıklaması Detaylar CALIFORNIA - ABD'nin Los Angeles kentinde 28 Ocak 1982 tarihinde Ermeni terör örgütü ASALA tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal...
- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Raife Gülru Gezer'in açıklaması