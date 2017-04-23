Şehit Babasının Mezarının Başından Ayrılmadı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Selim Vural, mezarı başında anıldı.



Malkara Belediyesi

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Başkütük ve meclis üyeleri şehit Vural'ın Doğanköy Mahallesi Kabristanlığı'nda bulunan

mezarını ziyaret etti.



Şehit mezarındaki Türk bayrağını da yenileyen meclisi üyeleri, şehidin eşi Ayşe Vural ve oğlu Berat Vural ile birlikte duygulu anlar yaşadı.



Şehidin oğlu Berat Vural, babasının mezarındaki fotoğrafını defalarca öpüp, mezarı başından ayrılmak istemedi.



Ziyaret, duaların okunmasının ardından mezarlığa karanfil bırakılmasıyla sona erdi.



Vural, 2 yıl önce Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerin araziye tuzakladığı mayının patlaması sonucu şehit olmuştu.