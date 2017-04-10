Şehit Babasının Emanetini 17 Yıldır Gururla Taşıyor - Antalya

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 1996 yılında helikopter kazasında şehit olan Başkomiser Mehmet Yener'in kızı Çiğdem Yener, babasının şehit olmasının ardından girdiği emniyet teşkilatındaB 17 yıldır gururla polis üniformasını taşıyor.



Antalya'da yaşayan Başkomiser Mehmet Yener, 1996 yılında görev için gittiği Kumluca'da helikopterin düşmesi sonucu şehit oldu. O yıllarda lisede öğrenim gören ve hayran olduğu babasının polislik hikayeleriyle büyüyen kızı Çiğdem Yener de şehit babası gibi polis olmaya karar verdi.



Girdiği polislik sınavlarından başarıyla çıkan Yener, 17 yıl önce Antalya'da göreve başladı. Farklı illerde çalıştıktan sonra yine babasının şehit olduğu Antalya'ya dönen Yener, 17 yıldır polis teşkilatında canla başla çalışıyor.



Üniformasıyla, babasının mezarı başında dua etti



Polis teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla üzerinde üniformasıyla polis şehitliğine giderek babasının mezarı başında dua eden Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının kendisiyle gurur duyduğuna inandığını söyledi.



Şehit kızı olarak babasıyla gururlandığını belirten Yener, "Babamın şehit olmasının ardından polis olmak istedim. Kendimi bildim bileli polislik mesleğine hayranlıkla bakıyordum. Babama da hayranlığım vardı. Bu teşkilat bana sanki babamın emanetiymiş gibi geliyor. Onun bıraktığı yerden devam etmek zorunda hissettim kendimi. 17 yıldır polis üniformamı gururla taşıyorum." dedi.



"Babam beni görseydi eminim çok mutlu olurdu"



Babasının bıraktığı kutsal polislik görevini tamamlamak istediğini anlatan Yener, "Mesleğimle, üniformamla gurur duyuyorum. Babam beni görseydi eminim çok mutlu olurdu. Kızımın da polis olmasını istiyorum. Onda da bu ışığı görüyorum. 'Annem polis' derken bile heyecanla söylüyor. O da polis olabilir. Babamdan bana geçen bu kutsal mesleği umarım kızım da sürdürür." diye konuştu.



Antalya'da 5 yıldır yunus ekiplerinde görev yaptığını anlatan Yener, "Vatandaşlar beni görünce şaşırıyor. Özellikle genç kızlar benimle fotoğraf çektiriyor ve bana özeniyor. Çok seviyorlar." dedi.



10 Nisan Polis Günü'nün de kendileri için özel bir anlamı olduğunu ifade eden Yener, meslektaşlarının olduğu gibi kendisinin de toplumun huzuru ve güvenliği için çalıştığını sözlerine ekledi.