Şehit Babalarını Asker Üniformasıyla Uğurladılar

Şırnak'ta güvenlik güçleriyle, PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin iki çocuğu, babalarını son yolculuğuna asker kıyafetleri ile yolculadı.



Şehit Efe Osman Apaydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı ilk önce Şahinali Mahallesindeki baba ocağına ardından merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Ovacık köy meydanına getirildi. Şehidin annesi Ayşe Apaydın, eşi Meltem Apaydın ve 4 yaşındaki oğlu Hasan Bora ile 1 yaşındaki oğlu Mustafa cenaze töreninde hazır bulundu. Minik Hasan Bora ile Mustafa'nın asker kıyafetleri ile babalarını son yolculuğuna uğurlaması, cenazeye katılanları göz yaşlarına boğdu.



"Silahı versinler ben geberteyim alçakları..."



Sağlık görevlilerinin desteği ile ayakta duran şehit annesi Ayşe Apaydın, "2 tane daha çocuğumuz büyüyor onları da göndereceğim. Korkmadı, kardeşi de asker onları da göndereceğim. Hainler, alçaklar silahını bana versinler ben geberteyim onları. Vatan sağ olsun. Annem en büyük yere gittin, en büyük mertebeyi aldın. Annem, canım aslanlar gibi gidiyorsun kuzum benim'" diyerek ağıtlar yaktı.



Bir gün önce arayıp helallik istedi



Şehit Apaydın'ın özgeçmişinin okumamasının ardından Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar cenaze namazını kıldırdı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu vatandaşların omuzlarında Ovacık köy mezarlığına götürülerek defnedildi. Öte yandan Şehit Efe Osman Apaydın'ın, 1 yıl önce sağ kolundan yaralandığı ve tedavi sonrası tekrar göreve döndüğü; şehit olmadan 1 gün önce de eşini, annesi ve babasını telefonla arayarak helallik aldığı öğrenildi.



Cenaze törenine Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Veli Turan, Ak Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, siyasi parti temsilcileri, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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