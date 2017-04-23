Şehit ateşi Tekirdağ'a düştü



TEKİRDAĞ - Şırnak'ta şehit olan 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun Tekirdağ'daki baba ocağına ateş düştü.

Şırnak'ın Uludere İlçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde bulunan Cambazdere Mahallesindeki baba ocağına ateş düştü. Acı haberi alan şehidin babası Ahmet ve annesi Yasemin Kurtçu sinir krizleri geçirirken, şehidin evine ay yıldızlı Türk bayrağı asıldı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve askeri yetkililer şehidin evine gelerek taziyelerini bildirirken, şehit Kurtçu'nun 2 ve 4 yaşında 2 çocuk babası olduğu eşi Özge ile beraber Şırnak'ta yaşadığı öğrenildi.

Şehidin naaşı yarın öğlen namazına müteakip Canbazdere Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.