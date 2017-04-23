Şehit Ateşi Tekirdağ'a Düştü

Şırnak'ta şehit olan 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun Tekirdağ'daki baba ocağına ateş düştü.



Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Cambazdere Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Acı haberi alan şehidin babası Ahmet ve annesi Yasemin Kurtçu sinir krizleri geçirirken, şehidin evine ay yıldızlı Türk bayrağı asıldı. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve askeri yetkililer şehidin evine gelerek ailesine taziyelerini bildirirken, şehit Kurtçu'nun 2 ve 4 yaşında iki çocuğu olduğu, eşi Özge ile beraber Şırnak'ta yaşadığı öğrenildi. Şehidin naaşı, yarın Canbazdere Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - TEKİRDAĞ