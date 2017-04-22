Şehit ateşi Ordu'ya düştü



ORDU - Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Uludere İlçesi Andaç Bölgesi'nde çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un memleketi Ordu Ünye'ye şehit ateşi düştü.

Uzman Çavuş İslam Çubuk (30)'un şehit haberini ailesine Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Koçdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akar verdi.

Veli ve Fidan çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan İslam Çubuk evli ve iki çocuk babasıydı.

1'i kız diğeri erkek olmak üzere 2 çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş İslam Çubuk'un eşi Gülsüm Çubuk ve çocuklarıyla birlikte Şırnak'ta yaşadığı öğrenildi.

Şehit İslam Çubuk'un bir kardeşinin de Tunceli'de Uzman Çavuş olarak görev yaptığı sırada Suriye'ye görevli olarak gönderildiği de alınan bilgiler arasında.