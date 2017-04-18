Şehit Ateşi Kütahya'ya Düştü

Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis Murat Ködük'ün şehadet haberi Kütahya'daki ailesine ulaştı.



Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis Murat Ködük'ün acı haberi Kütahya Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan annesi Zahide ve babası Mustafa Ködük'e emniyet yetkilileri tarafından verildi. Haberin ardından şehidin yakınları eve akın ederken, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik de eve gelerek aileye yakınlarına başsağlığı diledi.



4 kardeş olan şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu, ailesinin Diyarbakır'da yaşadığı öğrenildi



Şehit polis Murat Ködük'ün cenazesinin yarın Kütahya'da toprağa verileceği öğrenildi. - KÜTAHYA