Şehit Ateşi Kırıkkale'ye Düştü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgay Ugantaş'ın (33) acı haberi Kırıkkale'deki ailesine ulaştı.



Şehit Turgay Ugantaş'ın acı haberini Etiler Mahallesi'nde oturan ailesine Kırıkkale İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak verdi. Oğlunun şehadet haberiyle yıkılan anne gözyaşlarına boğuldu. Çarşıda bulunan baba Cemal Ugantaş da oğlunun şehit haberini alması üzerine eve geldi.



Şehit Ugantaş'ın 13 yıllık asker olduğu, eşinden 3 yıl önce boşandığı ve 4 yaşında bir erkek çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Şehidin kız kardeşinin de polis olduğu kaydedildi.



Şehidin naaşının yarın Nur Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Şehitlik'te toprağa verileceği bildirildi. - KIRIKKALE