Şehit ateşi İzmir'e düştü

Şehit pilot komiser Ortanca, bir hafta sonra izne gelecekmiş



İZMİR - Tunceli'de, 12 kişinin şehit olduğu helikopter kazasının ardından, İzmirli Komiser Pilot Abdullah Ortanca'nın şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter düşmüş ve helikopterdeki 7 polis, bir hakim, bir Astsubay ve 3 askeri personel şehit olmuştu. Bu acı haber tüm Türkiye'yi üzüntüye boğarken, görevlilerin şehadet haberleri de ailelerine ulaştırıldı.

6 ay önce şark görevi için Tunceli'ye gitmişti

İzmirli Komiser Pilot Abdullah Ortanca'nın acı haberi de İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Ortanca'nın şehit olduğu haberini alan baba Recep ve annesi Saadet Ortanca haberle birlikte yıkıldı. Şehit evi, daha sonrada Türk bayraklarıyla donatıldı. Mahalleden de çok sayıda kişi şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

1 hafta sonra izne gelecekti

Daha öncede İzmir Emniyet Müdürlüğündeki çeşitli birimlerde görev yapan şehit polisin ailesini İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da ziyaret etti. Aşkın, kısa bir açıklama yaparak, "Kahraman bir kardeşimiz. Vatan, milleti uğruna şehit olan büyün yiğitlerimiz gibi, kahramanlarımız gibi o da gözünü kırpmadan vatanına, milletine hizmet eden bir kardeşimizdi. İzmir'de de çok başarılı bir çalışmaları olmuş bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun. Rabbim, tüm şehitlerimiz mekanını cennet eylesin" dedi.

Şehit pilot Abdullah Ortanca'nın 6 ay önce şark görevi nedeniyle tayininin Tunceli'ye çıktığı öğrenilirken, tek kardeşi bulunan şehit polisin evli olmadığı da bildirildi. 1 hafta sonra izne çıkacak olan Abdullah Ortanca'nın, Tunceli'de düzenlenecek törenin ardından İzmir'e gönderileceği, daha sonrada İzmir'deki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaza nasıl oldu?

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Skorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi. İçinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü belirlendi. Saat 17.00 sıralarında enkaza ulaşılırken, helikopter içindeki görevlilerin şehit olduğu tespit edilmişti.