Şehit Ateşi İzmir'e Düştü

DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Şenali Ocak'ın İzmir'de yaşayan baba ocağına acı haber ulaştı.



Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, bugün öğleden sonra polis servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Alçak saldırıda şehit olan polislerden evli ve 1 çocuk babası Şenali Ocak'ın İzmir'in Çiğli İlçesi Harmandalı Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. Haberi alan şehidin babası Mehmet Ocak 'Senin yerine ben öleydim oğlum' diyerek yürekleri dağladı. Komşularının ve akrabalarının akın ettiği taziye evinde Çiğli Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken 1 ambulans da evin önünde hazır bekletildi. Görevine bugün başlayan Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve Menemen Müftüsü İsa Solmaz taziye çadırına gelerek şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Menemen Müftüsü Solmaz dua etti. Şehit Şenali Ocak'ın cenazesinin yarın Küçük Çiğli Cemevi'nden kaldırılacağı öğrenildi. - İzmir