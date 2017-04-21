Şehit ateşi İslahiye'ye düştü

Acı haberi alan Kürt şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın babası, PKK'ya tepki gösterdi

Okuldan dönünce evin önünde askerleri ve asılı Türk Bayraklarını göre şehidin kardeşleri büyük şok yaşadı

Feryat eden kardeşler, eve girerek, ne olduğunu anlamaya çalıştı

Şehidin babası Şehmuz Kayalı: "Bu Kürtlük meselesi değil"



GAZİANTEP - Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın babaocağına acı haber verildi. Okuldan dönünce evin önünde askerleri ve asılı Türk Bayraklarını gören kardeşleri, büyük şok yaşadı. Acılı baba Şehmuz Kayalı, terör örgütü PKK'ya tepki göstererek, "Bu Körtlük meselesi değil" dedi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Şahmeran Mahallesinde bulunan baba Şehmuz ve Anne Ayşe Kayalı'ya acı haber verildi. Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın şehadet haberi aileye, İlçe Kaymakamı Ramazan Yıldırım, 106 Topcu Alay Komutanı Topçu Albay Metin Aydin, İlce Müftüsü Ramazan Dolu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Güzel ve askeri yetkililerin yaptığı ziyarette verildi.

Kardeşleri büyük şok yaşadı

Davut Kayalı'nın okula giden kardeşleri Elif ve Derya, acı haber üzerine yakınları tarafından okula alınarak, eve getirildi. Evin önünde Türk Bayrağı, askerleri ve kalabalığı görünce şok yaşayan çocuklar, askerdeki ağabeyi Davut Kayalı'yı hatırlayarak, bağırmaya başladı. Kardeşler, feryat ederek eve girdi.

Acı haber için eve giden heyette bulunan Sosyal Hizmetler görevlisi ise annesi ve babası ile birlikte haberi evde alan şehidin kardeşi Mehmet ile yakından ilgilenerek, teselli etmeye çalıştı.

Dedesi Kore gazisi

yaklaşık 3.5 yıl önce göreve başlayan Uzman Çavuş Kayalı'nın, Şırnak'ın ise ilk görev yeri olduğu belirtildi. Bekar ve 6 kardeş olduğu kaydedilen Kayalı'nın bir gün önce ile ailesi ile telefonla konuştuğu öğrenildi. Şehidin dedesi Ali Kayalı'nın da Kore Gazisi olduğu ve 2 yıl önce ise vefat ettiği belirtildi.