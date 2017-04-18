Şehit ateşi Erciş'e düştü



VAN - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Uz.Çvş Kadir Bahçe'nin Van'ın Erciş ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Vatani görevini yaptığı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak mevkii, Karaburun köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Erciş doğumlu Uz. Çvş. Kadir Bahçe, kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bahçe ailesinin tek erkek çocuğu olan Kadir Bahçe'nin şehit haberi baba evini yasa boğdu. İlçenin Sahilkent Mahallesindeki baba evine büyük bir Türk bayrağı asılırken, aile yakınları ise sinir krizi geçirdi. Şehit Uz. Çvş Kadir Bahçe'nin cenazesinin yarın öğlen namazı sonrası Sahilkent Mahallesi Büyük Hafız Camii önünde yapılacak törenin ardından, aile kabristanlığında ebediyete uğurlanacağı bildirildi.