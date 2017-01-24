Şehit Ateşi Başkent'e Düştü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şehit düşen polis memuru Recep Yanmaz'ın Ankara'daki baba ocağına acı haber ulaştı.



Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Recep Yanmaz, mesai bitimi evine giderken 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlardan birinin çarpması sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, Ankara Polatlı'da yaşayan annesi Nadire ve babası Mevlüt Yanmaz'a askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin eşini, 2 sene önce akciğer kanserinden dolayı kaybettiği ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokak komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.



"Mesai bitiminde arkadaşları biz seni arabayla bırakalım demişler"



Şehit polis memuru Recep Yanmaz'a mesai bitiminde arkadaşlarının 'gel biz seni arabayla eve bırakım' dedikleri ancak şehidin yürümek istediği öğrenildi. Acılarının çok büyük olduğunu, şehidin arkasında 2 yetim bıraktığı belirten şehidin amcası Mahmut Yanmaz, "Acımız çok büyük. Ateş düştüğü yeri yakıyor, hepimiz üzüntülüyüz. Şehidimiz 43 yaşında idi. Hanımını 2 sene önce hastalıktan dolayı kaybetti. 2 çocuğu vardı. Çocuklarının eğitiminden dolayı buraya getirdiler. Şehidin annesi çocuklara bakıyordu. Şehidin kızı lisede oğlu da ortaokul 6. sınıfta okuyor. Mesai bitiminde arkadaşları biz seni arabayla bırakalım demişler o da yürümek istediğini söylemiş, kaldırımda yürürken arabalar kaza yapıyor. Takla atan araçta çarpıyor ve olay yerinde vefat etmiş" şekliden konuştu.



Şehidin amcasının oğlu Hamza Yanmaz ise "Urfa'da görevli bir polis memuruydu. İşten çıkıp eve giderken trafik kazasına maruz kalmış, görev arkadaşları Recep seni biz eve bırakalım demişler ama o yok ben yürüyerek gideceğim ayaklarım biraz açılsın demiş ve o kazada şehit düşüyor" ifadelerini kullandı.



Şehidin cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Polatlı Çarşı Cami'de kılınacak cenaze namazını ardından defnedileceği öğrenildi. - ANKARA