Şehit Ateşi Başkent'e Düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.



Suriye'de devam eden El Bab operasyonunda DEAŞ terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in Ankara'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Kömürcü Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Mustafa ve annesi Nazile Şimşek'e şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberle evden ağıtlar yükselirken, mahalle Türk bayraklarıyla donatıldı.



Şehit Şimşek'in naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kömürcü Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek. - ANKARA