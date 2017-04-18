Şehit Astsubayın Ateşi Çorum'a Düştü (2)

TUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın acı haberi memleketi Çorum'a ulaştı.



Tunceli Pülümür'de düşen helikopterde şehit olan 12 kişiden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın acı haberi memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'ndeki ailesine ulaştı. Sungurlu'nun Akçay Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Hasan Karaman ve annesi Mine Karaman'a acı haberi askeri yetkililer ile İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan verdi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Karaman'ın cenazesi, Tunceli'deki askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere yarın memleketi Sungurlu'ya gönderileceği belirtildi. - Çorum